​Известна дата и время начала матча «Реал» - «Барселона»

Не так много времени остаётся до первого «эль класико» в сезоне 2022/2023. «Реал» и «Барселона» сыграют в Мадриде в воскресенье, 16 октября. Было объявлено и время – стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 17:15 по московскому времени. Об этом на своих страницах рассказывает Marca.

После шести сыгранных туров на вершине турнирной таблицы Ла Лиги располагается «Реал», набравший 18 очков. «Барселона» идёт второй с 16 зачётными баллами в кармане.

Добавим, что «Реал» является действующим чемпионом Испании. «Барселона» же только возрождается после нескольких неудачных сезонов.