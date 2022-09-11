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«Хетафе» - не «МЮ»: «Реал Сосьедад» проиграл на выезде

 
11 Сентября 2022 • 21:34 Комментировать
Хетафе
2:1
Реал Сосьедад
окончен

После победы на «Олд Траффорд» «Реал Сосьедад» отправился в гости к «Хетафе». Баски гораздо чаще контролировали мяч и регулярно били по воротам. Тем не менее, соперник поначалу был острее. Уже в дебюте Борха Майораль не забил пенальти, но на стыке таймов его партнеры дважды поразили ворота «Реала». На голы Энеса Унала и Карлеса Аленьи гости ответили ударом Браиса Мендеса.

2:1, первая победа «Хетафе» в сезоне, мадридцы набрали четыре очка. Их соперник застрял в середине таблицы с 7 очками.

Протокол игры  
Хетафе2:1Реал Сосьедад
(1:0) Унал Энес45'  
(2:0) Аленья Карлес48'  
  50'Браис Мендес (2:1)
Сория ДавидДуарте Домингуш  90'Митрович СтефанАльварес ГастонДамиан Суарес  86'Анхилери Фабрисио 53' (Иглесиас Хуан ( 53'  56') Аленья Карлес  41' 70' (Мунир Эль-Хаддади ( 70') Альгобия Анхель 60' (Сеоане Хайме ( 60') Максимович НеманьяУнал ЭнесМайораль Борха 70' (Порту Кристиан ( 70')
Запасные: Амави ЖорданPatrick FinnРевуэльта АлексЛатаса ХуанКасилья КикоМата ХаймеКонде Диего
Ремиро АлехандроСола Алекс 70' (Горосабел Андони ( 70'  74') Субельдия ИгорПачеко ХонМуньос АйхенМерино МикельСубименди МартинТуррьентес Беньят 46' (Браис Мендес ( 46') Кубо Такефуса 46' (Сильва Давид ( 46') Умар Садик 38' (Чо Мохамед-Али ( 38') Сорлот Александр 82' (Каррикабуру Хон ( 82')
Запасные: Гевара АндерИльяраменди АсьерАриц ЭлустондоУрко ГонсалесАрана МануэльСубиаурре АндониНаварро Роберто
11 сентября. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

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Реал Сосьедад Хетафе
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окончен Реал Мадрид 4:1 Мальорка 1.27 5.90 11.00
окончен Эльче 1:4 Атлетик Б 4.80 3.65 1.77
окончен Хетафе 2:1 Реал Сосьедад 4.20 3.15 2.05
Идет 45 минута Бетис 0:0 Вильярреал 2.90 3.40 2.45
12.09  22:00 Альмерия ... Осасуна 2.75 3.15 2.75
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