«Хетафе» - не «МЮ»: «Реал Сосьедад» проиграл на выезде

После победы на «Олд Траффорд» «Реал Сосьедад» отправился в гости к «Хетафе». Баски гораздо чаще контролировали мяч и регулярно били по воротам. Тем не менее, соперник поначалу был острее. Уже в дебюте Борха Майораль не забил пенальти, но на стыке таймов его партнеры дважды поразили ворота «Реала». На голы Энеса Унала и Карлеса Аленьи гости ответили ударом Браиса Мендеса.

2:1, первая победа «Хетафе» в сезоне, мадридцы набрали четыре очка. Их соперник застрял в середине таблицы с 7 очками.