«Хетафе» - не «МЮ»: «Реал Сосьедад» проиграл на выезде

После победы на «Олд Траффорд» «Реал Сосьедад» отправился в гости к «Хетафе». Баски гораздо чаще контролировали мяч и регулярно били по воротам. Тем не менее, соперник поначалу был острее. Уже в дебюте Борха Майораль не забил пенальти, но на стыке таймов его партнеры дважды поразили ворота «Реала». На голы Энеса Унала и Карлеса Аленьи гости ответили ударом Браиса Мендеса.
2:1, первая победа «Хетафе» в сезоне, мадридцы набрали четыре очка. Их соперник застрял в середине таблицы с 7 очками.
Протокол игры
|(1:0) Унал Энес45'
|(2:0) Аленья Карлес48'
|50'Браис Мендес (2:1)
Сория Давид•Дуарте Домингуш• 90'Митрович Стефан•Альварес Гастон•Дамиан Суарес• 86'Анхилери Фабрисио53' (Иглесиас Хуан (53') • 56'Аленья Карлес 41'70' (Мунир Эль-Хаддади (70') •Альгобия Анхель60' (Сеоане Хайме (60') •Максимович Неманья•Унал Энес•Майораль Борха70' (Порту Кристиан (70')
Ремиро Алехандро•Сола Алекс70' (Горосабел Андони (70') • 74'Субельдия Игор•Пачеко Хон•Муньос Айхен•Мерино Микель•Субименди Мартин•Туррьентес Беньят46' (Браис Мендес (46') •Кубо Такефуса46' (Сильва Давид (46') •Умар Садик38' (Чо Мохамед-Али (38') •Сорлот Александр82' (Каррикабуру Хон (82')
11 сентября. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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