«Реал Сосьедад» потерял Садика на долгое время

Неприятные новости из стана одного из соперников тираспольского «Шерифа» по Лиге Европы (в отсутствие российских клубов в европейских турнирах остается следить за приднестровскими) - из-за травмы на длительное время выбыл Умар Садик, новобранец «Реал Сосьедад».

Как выяснилось, нигерийский нападающий, который обошелся клубу в 20 миллионов евро, получил одну из самых неприятных травм - разрыв крестообразных связок колена. Это случилось в матче пятого тура испанского чемпионата Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад», к тому же, еще и проиграл со счетом 1:2.

Теперь руководству клуба из Сан-Себастьяна придется как-то выкручиваться без 25-летнего форварда, сообщает Marca.