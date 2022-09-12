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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» потерял Садика на долгое время

 
12 Сентября 2022 • 23:57 Комментировать
Хетафе
2:1
Реал Сосьедад
окончен

Неприятные новости из стана одного из соперников тираспольского «Шерифа» по Лиге Европы (в отсутствие российских клубов в европейских турнирах остается следить за приднестровскими) - из-за травмы на длительное время выбыл Умар Садик, новобранец «Реал Сосьедад».

Как выяснилось, нигерийский нападающий, который обошелся клубу в 20 миллионов евро, получил одну из самых неприятных травм - разрыв крестообразных связок колена. Это случилось в матче пятого тура испанского чемпионата Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад», к тому же, еще и проиграл со счетом 1:2.

Теперь руководству клуба из Сан-Себастьяна придется как-то выкручиваться без 25-летнего форварда, сообщает Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Умар Садик
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