«Вильярреал» до сих пор не пропустил ни одного гола в текущем сезоне

Самой крепкой командой всего испанского «флота» является «Вильярреал» - «подводники» до сих пор, после четырех туров чемпионата, остаются единственной командой в Испании, которая еще не пропустила гола. Собственно, это уникальный случай на данный момент не только для Испании, но и для пяти ведущих чемпионатов в Европе в целом. Более того, с учетом прошлого сезона серия достигла уже пяти матчей - тогда, в 38-м туре прошлого чемпионата, «Вильярреалю» удалось всухую обыграть «Барселону».

В пятом туре испанского чемпионата оборону «подводников» будет проверять севильский «Бетис». Матч состоится в воскресенье, 11 сентября.