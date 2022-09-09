«Бетис» отметил 500-летие со дня кругосветного плавания Магеллана соответствующей футболкой

Накануне начала выступлений в очередном розыгрыше Лиги Европы испанский «Бетис» представил третью футболку для этого сезона. Производства компании Hummel, она окрашена в оранжевые цвета с вкраплением зеленого, но гораздо интереснее то, что просматривается на них на фоне - карта всего мира.

Дело в том, что на этой неделе, 6 сентября, исполнилось ровно 500 лет с того момента, как было официально совершено первое кругосветное плавание Фернандо Магеллана, которое продлилось три года.

Из 265 моряков, отправившихся в неизвестность в 1519 году, домой вернулись лишь 18, среди прочих погиб и сам Магеллан. Но подвиг его жив, о чем красноречиво свидетельствует инициатива «Бетиса».

А при чем тут Севилья, спросите вы? Ответ очень прост - экспедиция Магеллана стартовала из Севильи и туда же вернулась, ровно 500 лет тому назад.