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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» отметил 500-летие со дня кругосветного плавания Магеллана соответствующей футболкой

 
09 Сентября 2022 • 23:23 Комментировать
Бетис
...
Вильярреал
1 2.85 X 3.45 2 2.40
11.09 22:00

Накануне начала выступлений в очередном розыгрыше Лиги Европы испанский «Бетис» представил третью футболку для этого сезона. Производства компании Hummel, она окрашена в оранжевые цвета с вкраплением зеленого, но гораздо интереснее то, что просматривается на них на фоне - карта всего мира.

Дело в том, что на этой неделе, 6 сентября, исполнилось ровно 500 лет с того момента, как было официально совершено первое кругосветное плавание Фернандо Магеллана, которое продлилось три года.

Из 265 моряков, отправившихся в неизвестность в 1519 году, домой вернулись лишь 18, среди прочих погиб и сам Магеллан. Но подвиг его жив, о чем красноречиво свидетельствует инициатива «Бетиса».

А при чем тут Севилья, спросите  вы? Ответ очень прост - экспедиция Магеллана стартовала из Севильи и туда же вернулась, ровно 500 лет тому назад.   

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис
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БЕТИС ВИЛЬЯРРЕАЛ
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окончен Жирона 2:1 Вальядолид 2.25 3.20 3.45
10.09  15:00 Райо Вальекано ... Валенсия 2.60 3.10 2.95
10.09  17:15 Эспаньол ... Севилья 2.90 3.25 2.55
10.09  19:30 Кадис ... Барселона 13.00 6.00 1.25
10.09  22:00 Атлетико М ... Сельта 1.63 3.80 6.00
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