«Ноттингем Форест» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником Сержем Орье.

29-летний футболист перешёл в английский клуб на правах свободного агента. Срок действия соглашения пока не разглашается.

Ранее Орье выступал за такие клубы, как «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Последним местом работы футболиста был «Вильярреал», который он покинул летом нынешнего года. В минувшем сезоне защитник провёл в составе испанской команды 24 матча, отметившись в них двумя результативными передачами.

Отметим, что за свою карьеру ивуариец дважды выигрывал чемпионат Франции, а также выходил в финал Лиги чемпионов вместе с «Тоттенхэмом» в 2019 году.

Портал Transfermarkt оценивает Орье в 10 миллионов евро.