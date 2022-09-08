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«Ноттингем Форест» объявил о переходе Орье официально

 
08 Сентября 2022 • 10:26 Комментировать
Бетис
...
Вильярреал
1 2.85 X 3.45 2 2.45
11.09 22:00

«Ноттингем Форест» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником Сержем Орье.

29-летний футболист перешёл в английский клуб на правах свободного агента. Срок действия соглашения пока не разглашается.

Ранее Орье выступал за такие клубы, как «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Последним местом работы футболиста был «Вильярреал», который он покинул летом нынешнего года. В минувшем сезоне защитник провёл в составе испанской команды 24 матча, отметившись в них двумя результативными передачами.  

Отметим, что за свою карьеру ивуариец дважды выигрывал чемпионат Франции, а также выходил в финал Лиги чемпионов вместе с «Тоттенхэмом» в 2019 году.

Портал Transfermarkt оценивает Орье в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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