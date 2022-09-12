«Бетис» повторил свое достижение 1995 года

Испанский «Бетис» остановил «Вильярреал» в матче пятого тура чемпионата Ла Лиги - севильцы обыграли конкурента, который до этого не пропустил ни одного мяча и не проиграл ни одного матча. Теперь эти нули уже неактуальны. А вот сам «Бетис», наоборот, продолжает сухую серию из домашних матчей - четыре домашние победы кряду, и все они с сухим счетом. Такого с «Бетисом» не случалось с 1995 года, когда клубом руководил Лоренцо Серра Феррер.

В следующем туре «Бетис» сыграет дома с «Жироной», это случится 18 сентября. Эта игра состоится 18 сентября. В прошлом сезоне «Бетис» занял пятое место в чемпионате и выиграл Кубок Испании, клуб определенно находится в «светлой полосе».