​«Барселона» сделала заявление по поводу слухов о предложении Пике Лапорте

«Барселона» опубликовала заявление на страницах своего официального сайта. Клуб опроверг информацию издания Ara, согласно которой Жоан Лапорта отказал Херарду Пике и его компании в покупке части акций Barca Studios.

Напомним, что летом «Барселоне» пришлось активировать ряд финансовых рычагов, чтобы купить и заявить новичков. Одним из рычагов стала продажа акций Barca Studios – творческой студии клуба.

«Барселона» отрицает информацию, президент не получал предложений от Пике или его компании по покупке части Barca Studios. Клуб сожалеет о распространении неправдивой информации, которая наносит ущерб имиджу и чести спортсменов «Барселоны», - говорится в заявлении.