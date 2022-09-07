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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» сделала заявление по поводу слухов о предложении Пике Лапорте

 
07 Сентября 2022 • 17:29 Комментировать

«Барселона» опубликовала заявление на страницах своего официального сайта. Клуб опроверг информацию издания Ara, согласно которой Жоан Лапорта отказал Херарду Пике и его компании в покупке части акций Barca Studios.

Напомним, что летом «Барселоне» пришлось активировать ряд финансовых рычагов, чтобы купить и заявить новичков. Одним из рычагов стала продажа акций Barca Studios – творческой студии клуба.

«Барселона» отрицает информацию, президент не получал предложений от Пике или его компании по покупке части Barca Studios. Клуб сожалеет о распространении неправдивой информации, которая наносит ущерб имиджу и чести спортсменов «Барселоны»,  - говорится в заявлении.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Херард Пике
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