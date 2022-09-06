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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Глава Ла Лиги: «Бензема лучше Левандовски, потому что я фанат «Реала»

 
06 Сентября 2022 • 17:44 Комментировать (1)

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос, кого он считает лучшим среди двух топ-форвардов, выступающих в испанских грандах. Речь идёт о Роберте Левандовски из «Барселоны» и Кариме Бензема из «Реала».

«Кто лучше, Бензема или Левандовски? Поскольку я фанат «Реала», то Бензема», - высказался Тебас. Слова функционера приводит в социальных сетях журналист Гонсало Палафокс.

Карим Бензема прекрасно провёл прошлый сезон. Француз считается главным претендентом на получение «Золотого мяча». Что касается Роберта Левандовски, то он перебрался в «Барселону» в летнее трансферное окно из «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема Роберт Левандовски Хавьер Тебас
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euro foot
06 Сентября 2022 в 18:22
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