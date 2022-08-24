Пуч признался, что разочарован решением «Барселоны»

Хавбек Рики Пуч рассказал, что был расстроен уходом из каталонской «Барселоны». Этим летом футболист переехал в МЛС, подписав контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

«После семи лет, проведенных в каталонском клубе, я ощутил невероятное разочарование. Мне было по-настоящему больно принимать это решение. Руководство было инициатором этого, я же не хотел уходить», - передает слова полузащитника Eurosport.

Напомним, что 23-летний футболист пополнил ряды «Лос-Анджелес Гэлакси» 4 августа. Испанский хавбек подписал с калифорнийским клубом контракт до середины 2025 года.