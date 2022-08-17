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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» удвоил цену на Морату слухи

 
17 Августа 2022 • 19:25 Комментировать

Альваро Мората хорошо начал сезон, оформив дубль в гостевом матче первого тура чемпионата Испании против «Хетафе». Это оказало влияние на трансферную стоимость 29-летнего форварда. По сути, «Атлетико» удвоил ценник Мораты и теперь хочет выручить за футболиста от 60 до 70 евро, о чём рассказывает AS.

Интерес к Альваро Морате проявляют «Ювентус», где он выступал в последние годы в аренде, а также «Манчестер Юнайтед», находящийся в поиске центрального нападающего.

Следующий матч чемпионата Испании «Атлетико» проведёт в воскресенье, 21 августа. Команда Диего Симеоне будет принимать «Вильярреал».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората Трансферы футбола - лето 2022
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