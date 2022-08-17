Альваро Мората хорошо начал сезон, оформив дубль в гостевом матче первого тура чемпионата Испании против «Хетафе». Это оказало влияние на трансферную стоимость 29-летнего форварда. По сути, «Атлетико» удвоил ценник Мораты и теперь хочет выручить за футболиста от 60 до 70 евро, о чём рассказывает AS.

Интерес к Альваро Морате проявляют «Ювентус», где он выступал в последние годы в аренде, а также «Манчестер Юнайтед», находящийся в поиске центрального нападающего.

Следующий матч чемпионата Испании «Атлетико» проведёт в воскресенье, 21 августа. Команда Диего Симеоне будет принимать «Вильярреал».