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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски уверен, что «Барселона» будет завоёвывать трофеи

 
17 Августа 2022 • 15:19 Комментировать

Роберт Левандовски не лучшим образом дебютировал за «Барселону» на официальном уровне. В субботу вечером команда Хави Эрнандеса добилась лишь ничьей в стартовой игре чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:0). Тем не менее, Левандовски высоко оценивает перспективы своей новой команды.

«Думаю, «Барселона» слишком долго не выигрывала трофеи. Уверен, мы будем их завоёвывать», - слова Левандовски приводит испанский Sport со ссылкой на LaLiga World.

Следующий матч Ла Лиги «Барселона» проведёт в воскресенье, 21 августа. Соперником «сине-гранатовых» будет «Реал Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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