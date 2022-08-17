​Левандовски уверен, что «Барселона» будет завоёвывать трофеи

Роберт Левандовски не лучшим образом дебютировал за «Барселону» на официальном уровне. В субботу вечером команда Хави Эрнандеса добилась лишь ничьей в стартовой игре чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:0). Тем не менее, Левандовски высоко оценивает перспективы своей новой команды.

«Думаю, «Барселона» слишком долго не выигрывала трофеи. Уверен, мы будем их завоёвывать», - слова Левандовски приводит испанский Sport со ссылкой на LaLiga World.

Следующий матч Ла Лиги «Барселона» проведёт в воскресенье, 21 августа. Соперником «сине-гранатовых» будет «Реал Сосьедад».