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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс подпишет новый контракт с «Барселоной» на ухудшенных условиях

09 Августа 2022 • 10:25 Комментировать

Старожил каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс близок к подписанию нового контракта с «сине-гранатовыми». Согласно сообщениям журналистов Mundo Deportivo, 34-летний полузащитник согласился на понижение заработной платы. Это будет сделано для того, чтобы клуб смог зарегистрировать новичков, подписанных этим летом.

Напомним, что ранее на сокращение оклада согласился еще один ветеран «Барселоны» - Херард Пике.

В летнее трансферное окно ряды каталонского гранда пополнили сразу пятеро новых футболистов. Речь идет о нападающем Роберте Левандовски, полузащитниках Франке Кесси и Рафинье Диасе, а также защитниках Жюле Кунде и Андреасе Кристенсене.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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