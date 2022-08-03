«Барселона» повесила ценник на Деста

В каталонской «Барселоны» определились с суммой отступных за трансфер американского флангового защитника Серджино Деста.

Как стало известно Tribal Football, руководство вице-чемпиона Испании готово продать перспективного футболиста, если за него заплатят 20 миллионов евро. В подписании Серджино заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Каталонцы наверняка продадут Деста, если смогут договориться с лондонским «Челси» по переходу Сесара Аспиликуэты.

21-летний американец пополнил ряды «Барселоны» в октябре 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/2025.