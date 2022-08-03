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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго вспомнил о триумфе «Реала» в Лиге чемпионов

03 Августа 2022 • 08:37 Комментировать

Бразильский форвард «Реала» Родриго вспомнил о победе в Лиге чемпионов в минувшем сезоне.

«Иногда я вспоминаю наш триумф и восхищаюсь этой победой. Всегда мечтал выступать за мадридский «Реал» и выиграть Лигу чемпионов. И я смог добиться этого в 21 год. Это просто невероятно. Кроме Лиги чемпионов, я уже дважды становился победителем Ла Лиги и Суперкубка Испании. Думаю, лучше быть не может», - передает слова нападающего газета Marca.

Напомним, что в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов «королевский клуб» одержал минимальную победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго
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