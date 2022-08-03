Родриго вспомнил о триумфе «Реала» в Лиге чемпионов

Бразильский форвард «Реала» Родриго вспомнил о победе в Лиге чемпионов в минувшем сезоне.

«Иногда я вспоминаю наш триумф и восхищаюсь этой победой. Всегда мечтал выступать за мадридский «Реал» и выиграть Лигу чемпионов. И я смог добиться этого в 21 год. Это просто невероятно. Кроме Лиги чемпионов, я уже дважды становился победителем Ла Лиги и Суперкубка Испании. Думаю, лучше быть не может», - передает слова нападающего газета Marca.

Напомним, что в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов «королевский клуб» одержал минимальную победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0.