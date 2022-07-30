Пике выдвинул два условия Шакире, бросившей футболиста из-за измены

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике дал согласие на то, чтобы его экс-возлюбленная Шакира перевезла детей в Майами. При этом футболист выдвинул два условия, рапортует газета Marca.

Как сообщают испанские журналисты, Херард потребовал, чтобы женщина оплачивала ему пять билетов в год на самолет в первый класс, чтобы он мог летать на встречи с детьми. Также Пике хочет, чтобы Шакира закрыла его долг, который составляет порядка 400 тысяч долларов.

Пике и Шакира разорвали отношения в прошлом месяце. Это произошло после того, как певица узнала об измене футболиста. Пара находилась в отношениях с 2011 года.