СМИ: «Барселона» указала Пике на выход

Защитник «Барселоны» Херард Пике может паковать чемоданы, после того, как клуб купил Жюля Кунде.

С таким предположением выступило испанское издание Sport. По информации источника, главный тренер каталонского клуба Хави заявил защитнику, что тот не входит в планы команды на следующий сезон.

Контракт Пике с клубом рассчитан до лета 2024 года, поэтому потенциальным покупателям игрока придется компенсировать трансфер футболиста.

Пике перешел в «Барселону» в 2008 году из «Манчестер Юнайтед» и быстро стал одним из ведущих защитников мира. Он провел в каталонском клубе 14 сезонов, несколько раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 27 матчей, в которых забил 1 гол.