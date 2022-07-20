«Барселона» не исключает продажу де Йонга

В каталонской «Барселоне» не приняли окончательного решения по трансферу голландского полузащитника Френки де Йонга. Об этом посредством социальных сетей сообщила журналистка Елена Кондис.

Как информирует источник, «сине-гранатовые» готовы расстаться с игроком, однако трансферу мешает позиция де Йонга, заявившего о нежелании уходить из клуба. В Каталонии рассчитывают, что голландец поменяет свое решение.

Ранее в СМИ сообщалось, что полузащитник готов покинуть «Барселону» только ради одного клуба – мюнхенской «Баварии».

Контракт голландца с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года.