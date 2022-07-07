Винисиус Жуниор готовится к сезону на Ибице

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор замечен на Ибице - готовиться к новому сезону он решил в приятной обстановке и в окружении своих друзей. В частности, с ним замечен и Рейнир - партнер по «Реалу», а в бывшем и по «Фламенго».

Как уточняет Diario AS, вместе с Винисиусом на Ибице находится и его физиотерапевт - так что отдых отдыхом, но и делу бразилец уделяет должное внимание.

Предстоящий сезон будет особенно важным для него - Винисиусу предстоит не только защищать титул чемпиона Испании и Лиги чемпионов, но и впервые принять участие в чемпионате мира.