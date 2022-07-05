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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не планирует продавать Пуча, разговор идёт только об аренде

05 Июля 2022 • 10:51 Комментировать

«Барселона» планирует продлить контракт с полузащитником Рики Пучем и только после этого отдать игрока в аренду.

Ранее была информация, что футболистом активно интересуется «Фиорентина» и «Бенфика», а главный тренер каталонского клуба Хави не рассчитывает на игрока в будущем. Однако, по последней информации, каталонский клуб собирается продлить договор с полузащитником и лишь затем отдать его в аренду, сообщает SPORT. Такой вариант кажется оптимальным как для руководства «Барселоны», так и для самого футболиста, который сможет получить необходимую игровую практику.

В прошедшем сезоне Пуч провел в Ла Лиге 15 матчей, забив 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рики Пуч
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