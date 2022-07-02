Полузащитник «Барселоны» получил щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии

Хавбек «Барселоны» Миралем Пьянич может покинуть Европу.

Контракт 32-летнего боснийца с «Барселоной» рассчитан до 2024 года, но, по многочисленным слухам, наставник Хави Эрнандес не имеет планов на игрока. Как сообщает журналист Экрем Конур, в приобретении Пьянича заинтересован клуб «Аль-Наср», предлагающий полузащитнику зарплату в размере 7-8 млн долларов в год. По информации источника, футболист готов всерьёз рассмотреть такой вариант продолжения карьеры.

Миралем Пьянич провёл прошедший сезон в турецком «Бешикташе» на правах аренды, отметившись четырьмя голевыми передачами в 26 поединках.