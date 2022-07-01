«Реал» не будет продлевать контракт с Асенсио

Мадридский «Реал» не собирается продлевать контракт с полузащитником Марко Асенсио.

По сведениям Marca, «Реал» решил не предлагать новое соглашение футболисту. Теперь Асенсио должен решить, нужно ли ему сейчас настаивать на уходе из клуба или же отработать свой договор до конца.

Контракт 26-летнего полузащитника с мадридской командой истекает в конце июня 2023 года. Марко Асенсио выступает за «Реал» с 2015 года. За это время он провел 235 матчей, в которых забил 49 мячей и отдал 24 голевые передачи во всех турнирах. Согласно данным портала transfermarkt стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.