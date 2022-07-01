Испанский «Вильярреал» отказался продлевать контракт с защитником Сержом Орье. «Жёлтая субмарина» сегодня официально объявила, что ивуариец покидает клуб на правах свободного агента.

Напомним, что Орье перебрался в «Вильярреал» из лондонского «Тоттенхэма» прошлым летом. У клуба была опция продления ещё на один год, но главный тренер Унаи Эмери решил ею не воспользоваться.

Орье ранее также выступал за «ПСЖ», где запомнился конфликтом с главным тренером Лораном Бланом. Теперь ивуариец находится в поисках нового клуба, который может подписать опытного футболиста совершенно бесплатно.