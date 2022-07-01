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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший защитник «ПСЖ» и «Тоттенхэма» стал свободным агентом официально

01 Июля 2022 • 13:59 Комментировать

Испанский «Вильярреал» отказался продлевать контракт с защитником Сержом Орье. «Жёлтая субмарина» сегодня официально объявила, что ивуариец покидает клуб на правах свободного агента.

Напомним, что Орье перебрался в «Вильярреал» из лондонского «Тоттенхэма» прошлым летом. У клуба была опция продления ещё на один год, но главный тренер Унаи Эмери решил ею не воспользоваться.

Орье ранее также выступал за «ПСЖ», где запомнился конфликтом с главным тренером Лораном Бланом. Теперь ивуариец находится в поисках нового клуба, который может подписать опытного футболиста совершенно бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Серж Орье
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