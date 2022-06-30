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Люк де Йонг возвращается в «Севилью»

30 Июня 2022 • 16:15 Комментировать

Нападающий Люк де Йонг попрощался с «Барселоной».

«Кулес», это было великолепное время. Я желаю вам всего самого хорошего в будущем!» — написал де Йонг в социальных сетях.

Напомним, 31-летний форвард минувший сезон провел в «Барселоне» на правах аренды. Он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых семь раз смог отправить мяч в ворота соперника и записал в свой актив одну результативную передачу. Де Йонг возвращается в расположение «Севильи», за которую выступает с 2019 года. Трудовой договор футболиста с командой рассчитан до конца июня сезона 2022/23. Портал transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Люк Де Йонг
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