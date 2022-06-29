«Барселона» повесила ценник на Депая

Нападающий Мемфис Депай может покинуть каталонскую «Барселону» в текущее трансферное окно. Как информирует издание Triball Football, руководство «сине-гранатовых» решило продать голландца и установило на него цену.

Согласно данным источника, каталонский гранд продаст Мемфиса, если за него предложат 20 миллионов евро. Такая небольшая сумма обусловлена тем, что действующий трудовой договор футболиста с клубом истекает летом следующего года.

В сезоне-2021/2022 нападающий забил 12 голов и отдал два результативные передачи в 28 поединках испанского чемпионата.