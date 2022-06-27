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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман - о работе в «Барселоне»: «Никаких сожалений»

27 Июня 2022 • 23:46 Комментировать

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал оценку своей работе на «Камп Ноу».

- Это был сложный период для клуба, без президента и с сомнениями [президента клуба Жоана] Лапорты в моих тренерских способностях, - приводит слова Кумана Marca. - Ты хочешь быть тренером и знаешь, что без побед получишь проблемы, но я попытался. Если бы все случилось снова, я бы делал то же самое. Никаких сожалений.

Напомним, что Куман играл в «Барселоне» Йохана Кройфа, забив 88 голов в 264 матчах. В роли тренера он продержался почти полтора года, приведя команду к серебряным медалям Ла Лиги. Голландца на тренерском мостике заменил Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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