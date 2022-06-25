Асенсио поставил ультиматум «Реалу»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио требует от клуба новый контракт.

Действующее соглашение испанца истекает через год. По некоторым данным, «Реал» готов расстаться с игроком этим летом, а интерес к нему уже проявили представители итальянской Серии А и Английской премьер-лиги. Как стало известно Diario AS, Асенсио намерен бойкотировать предсезонные занятия «Реала» до тех пор, пока мадридский клуб не предложит ему новый контракт с выгодными условиями.

Трансферная стоимость Марко Асенсио, согласно оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро. В завершившейся кампании 26-летний футболист появился на поле 42 раза, отметившись 12 голами за «сливочных».