Форвард «Реала» может перейти в «Севилью»

Нападающий Мариано Диас из-за недоставка игровой практики может уйти из мадридского «Реала» этим летом. 28-летний доминиканский футболист находится в поиске нового клуба, где будет получать больше времени на поле.

Как сообщает Todofichajes, форвард может присоединиться к «Севилье», которая готова приютить игрока. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Мариано оценивается в шесть миллионов евро. Контракт доминиканца с «королевским клубом» истекает следующим летом.

В минувшем розыгрыше испанского чемпионата Диас провел всего девять матчей, в которых запомнился одним голом и одной результативной передачей.