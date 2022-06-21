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36-летний Годин продолжит карьеру в Аргентине

21 Июня 2022 • 21:29 Комментировать

Экс-защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин принял решение продолжить карьеру в аргентинском середняке «Велес Сарсфилде», об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт между сторонами рассчитан на срок до 31 декабря 2023 года. Стоит отметить, что 36-летний уругваец только в январе подписал контракт с бразильским «Атлетико Минейро». Он был подписан на один сезон с опцией продления ещё на сезон.

Диего Годин известен своими выступлениями за мадридский «Атлетико». В составе испанской команды он побеждал в Примере, в Кубке Испании, Суперкубке страны, дважды в Лиге Европы и трижды выигрывал Суперкубок Европы.   

После испанского «Атлетико» он играл в «Интере», «Кальяри» и «Атлетико Минейро».


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ла Лига Диего Годин
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