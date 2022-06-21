Винисиус назвал лучшего футболиста сборной Бразилии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о своем соотечественнике Неймаре, играющем во Франции за «ПСЖ».

«Неймар – лучший футболист сборной Бразилии. Соперники всегда уделяют ему много внимания, что помогает другим игрокам команды находить свободные зоны. Нам повезло играть с таким мастером. Он мне во многом помогает, могу назвать его своим хорошим другом. Неймар помогает и другим молодым футболистам», - приводит слова Жуниора AS.

Неймар провел в составе сборной Бразилии 119 поединков, отметившись 74 забитыми мячами. Он выступает за национальную команду с 2010 года.