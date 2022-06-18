«Севилья» может усилиться нападающим «Рейнджерс»

«Севилья» интересуется нападающим «Рейнджерс» Альфредо Морелосом, сообщает Fichajes.

По информации источника, сумма возможной сделки оценивается в 8 миллионов евро.

Действующий контракт 25-летнего колумбийца с шотландским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Морелоса в 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «Рейнджерс» 42 матча, забив в низ 19 голов и отдав восемь результативных передач.

За клуб из Глазго форвард выступает с 2017 года. Ранее он защищал цвета финской команды ХИК, а также колумбийского «Индепендьенте».