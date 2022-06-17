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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта вступился за Пике

17 Июня 2022 • 02:22 Комментировать

Защитник «Барселоны» Херард Пике переживает не лучшие времена - его, судя по слухам, бросила супруга, а теперь похожую вещь собирается сделать и главный тренер клуба Хави Эрнандес, который уведомил ветерана о том, что место в основном составе ему отнюдь не гарантировано.

За Пике решил вступиться президент «Барселоны» Жоан Лапорта, поговоривший с журналистами Diario Sport.

- Пике страдает. При всех деньгах и известности ты все равно остаешься простым человеком. Пике - наш капитан, который может многое дать клубу. Херард предан нам и общему делу. Он заслуживает любовь наших фанатов, - считает Лапорта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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