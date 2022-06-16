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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно условие, при котором Гризманн уйдёт в «Атлетик»

16 Июня 2022 • 15:50 Комментировать

В ближайшее время в испанском клубе «Атлетик», который из Бильбао, пройдут выборы президента.

Кандидат на этот пост Иньяки Аречабалета ранее заявлял, что пригласит в команду Марсело Бьелсу, который работал с командой ранее. Кандидат выразил желание также пригласить в команду и 31-летнего француза.

«Есть сделки, которые ведутся и продвигаются, они не закрыты. Руководители некоторых команд выложили на стол некоторые имена. Мы говорили с клубами и представителями игроков, которые умещаются на пальцах одной руки», — приводит слова Аречабалеты Fichajes.

В прошедшем сезоне-2021/22 Гризманн защищал цвета «Атлетико» на правах аренды, его права принадлежат «Барселоне». В пункте договора имеется обязательный пункт, при котором «матрасники» должны выкупить француза за 40 млн евро.

Добавим, что в Бильбао исторически играют только баски, Гризманн же оказался на их земле только в 14 лет, по этой причине его ранее не считали своим.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Атлетик Бильбао Ла Лига Антуан Гризманн
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