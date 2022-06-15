Бьелса может вернуться в «Атлетик» при определённых обстоятельствах

Аргентинский тренер Марсело Бьелса при определённых обстоятельствах может возглавить «Атлетик» из Бильбао, которым он руководил ранее.

По информации Cope.es, это может случиться, если Иньяки Аречабалета выиграет выборы президента «Атлетика», ранее он заявлял, что намерен вернуть Бьелсу в Бильбао.

66-летний аргентинец работал в испанском клубе два сезона, с 2011 по 2013 год. Под руководством Бьелсы «Атлетик» доходил до финала Лиги Европы, где проиграл «Атлетико» из Мадрида (0:3). Также Бьелса выводил команду в финал Кубка Испании, где его команду с таким же счётом била «Барселона».

Выборы президента «Атлетика» пройдут 24 июня. Можно сказать, что от них зависит будущее тренера в Бильбао.