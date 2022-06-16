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Модрич отреагировал на уход Марсело из «Реала»

16 Июня 2022 • 07:54 Комментировать

Ветеран мадридского «Реала» Лука Модрич высказался об уходе бразильского защитника Марсело из «королевского клуба».

«Для меня было честью играть с тобой за одну команду. Был рад побеждать вместе с тобой. Благодарю тебя за все, ты настоящая легенда «Реала» и футбола. Буду очень сильно скучать. Успехов тебе в дальнейшем», - гласит сообщение хорватского полузащитника в социальной сети.

Марсело выступал за мадридский гранд с 2007 года Он провел за «Реал» 545 матчей и забил 38 голов. Его контракт с клубом истек по окончании сезона-2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Лука Модрич
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