Модрич отреагировал на уход Марсело из «Реала»

Ветеран мадридского «Реала» Лука Модрич высказался об уходе бразильского защитника Марсело из «королевского клуба».

«Для меня было честью играть с тобой за одну команду. Был рад побеждать вместе с тобой. Благодарю тебя за все, ты настоящая легенда «Реала» и футбола. Буду очень сильно скучать. Успехов тебе в дальнейшем», - гласит сообщение хорватского полузащитника в социальной сети.

Марсело выступал за мадридский гранд с 2007 года Он провел за «Реал» 545 матчей и забил 38 голов. Его контракт с клубом истек по окончании сезона-2021/2022.