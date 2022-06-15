Модрич снова назван игроком года в Хорватии

Опытнейший полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич в очередной раз был назван игроком года в Хорватии.

Как сообщает пресс-служба хорватской федерации футбола, 36-летний игрок был признан лучшим футболистом Хорватии по итогам голосования, в котором принимали участие игроки и тренеры. Стоит отметить, что Модрич выиграл эту награду в шестой раз кряду и в десятый раз в своей карьере.

В прошедшем сезоне Лука Модрич провёл в испанской лиге в составе «Реала» 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью ассистами. Вместе с мадридским клубом хорват выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.