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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги: «Барселона» не является банкротом, это машина по добыче денег»

14 Июня 2022 • 09:29 Комментировать

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о нынешнем финансовом положении каталонской «Барселоны».

«Барса» не является банкротом, этот клуб – машина по добыче денег. Возможно, им придется расстаться с некоторыми активами, но они точно не разорены. Руководство клуба работает над ситуацией, думаю, у них все получится. Даже в такой ситуации «Барса» может совершать трансферы, если использует определенные рычаги», - цитирует Тебаса AS.

По итогам прошлого сезона «Барселона» финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хавьер Тебас
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