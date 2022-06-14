Президент Ла Лиги: «Барселона» не является банкротом, это машина по добыче денег»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о нынешнем финансовом положении каталонской «Барселоны».

«Барса» не является банкротом, этот клуб – машина по добыче денег. Возможно, им придется расстаться с некоторыми активами, но они точно не разорены. Руководство клуба работает над ситуацией, думаю, у них все получится. Даже в такой ситуации «Барса» может совершать трансферы, если использует определенные рычаги», - цитирует Тебаса AS.

По итогам прошлого сезона «Барселона» финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.