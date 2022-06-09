Названа грандиозная сумма отступных, которую «Барселона» пропишет в контракте Гави

«Барселона» планирует на долгие годы сохранить в своих рядах одного из главных вундеркиндов мирового футбола.

Контракт 17-летнего полузащитника сборной Испании с «Барселоной» истекает через год, однако стороны близки к заключению нового долгосрочного договора. Как информирует ESPN, в обновлённом контракте Гави будет прописана гигантская сумма отступных – 1 млрд евро, что более чем в десять раз превышает текущую клаусулу, обозначенную в соглашении юного испанца.

Активный интерес к Гави проявляли «Ливерпуль», «Бавария» и другие европейские гранды, но игрок предпочёл бы продолжить своё развитие в родной «Барселоне».