«Реал» присмотрел преемника Модрича по рекомендации самого хорвата

Лука Модрич порекомендовал мадридскому «Реалу» своего соотечественника.

Опытный хорват посоветовал своему клубу побороться за подписание 24-летнего хорвата Ловро Майера, выступающего во французском «Ренне». Об этом сообщает журналист издания Foot Mercato Санти Ауна. В приобретении полузащитника также заинтересованы «ПСЖ», мадридский «Атлетико» и «РБ Лейпциг».

В завершившейся кампании Ловро Майер записал в свой актив 11 голов и 13 результативных передач в 49 матчах за «Ренн» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста сборной Хорватии в 20 млн евро.