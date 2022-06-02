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Рюдигер стал игроком «Реала» официально

02 Июня 2022 • 14:40 Комментировать (1)

Центральный защитник Антонио Рюдигер стал игроком мадридского «Реала». Игрок сборной Германии пришёл в клуб в статусе свободного агента из лондонского «Челси», и подписал контракт сроком до 2026 года.

Ранее Рюдигер отказался продлевать контракт с «Челси» из-за неприемлемых финансовых условий. В силу своего возраста в 29 лет, немец считал, что следующий контракт станет последним высокооплачиваемым в его карьере.

Таким образом Антонио Рюдигер стал первым трансфером мадридского «Реала» в это трансферное окно. Команда в данный момент также активно работает по переходу полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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