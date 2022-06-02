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Украинский вратарь может сменить «Реал» на другой испанский клуб

02 Июня 2022 • 12:00 Комментировать

Украинский голкипер Андрей Лунин может сменить мадридский «Реал» на другой испанский клуб. По данным журналистов Todofichajes, подписать вратаря, проигрывающего конкуренцию Тибо Куртуа, желает «Вильярреал».

Наставник «жёлтой субмарины» Унаи Эмери уже дал согласие на подписание Лунина. «Вильярреал» планирует арендовать Андрея с правом последующего выкупа. При этом не исключается вариант полноценного трансфера украинца.

Срок трудового соглашения 23-летнего вратаря с «королевским клубом» истекает летом 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Андрей Лунин
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