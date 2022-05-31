«Реал» повысит зарплату Милитао

«Реал» продлит контракт с защитником Эдером Милитао, сообщает издание Goal.

По информации источника, «сливочные» собирается серьёзно поднять зарплату своему игроку. Встреча между руководством клуба и представителями футболиста должна состояться в ближайшие дни.

Милитао перешёл в «Реал» в 2019 году из «Порту» за 50 млн евро. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний бразилец провёл за столичный клуб 50 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро.