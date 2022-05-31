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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет подписать форварда «Монако»

31 Мая 2022 • 11:25 Комментировать

Боссы «Барселоны» планируют в летнее трансферное окно заполучить в каталонскую команду французского нападающего «Монако» Виссама Бен-Йеддера.

По информации издания L'Equipe, 31-летний французский футболист может покинуть «Монако» этим летом. Представители каталонского клуба активно следят за ситуацией и готовы предложить форварду соглашение. Стоит отметить, что «сине-гранатовые» интересуются Бен-Йеддером ещё с тех времен, когда француз выступал за «Севилью».

Напомним, что в этом сезоне Виссам Бен-Йеддер провёл во французской лиге 37 матчей, в которых отметился 25 забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Барселона Виссам Бен-Йеддер
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