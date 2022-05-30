«Реал» готовит первое предложение по Слонине

Вратарь «Чикаго Файр» Габриэль Слонина летом может стать футболистом мадридского «Реала». По информации от Фабрицио Романо, «сливочные» уже готовят первое предложение по трансферу 19-летнего американца.

Ещё одним претендентом на Слонину считается лондонский «Челси». На днях появились слухи, что «синие» готовы возобновить переговоры по трансферу Габриэля после снятия санкций. Напомним, что ограничения на трансферную деятельность «Челси» были сняты сегодня.

Мадридский «Реал» рассматривает Слонину в качестве подмены основному голкиперу Тибо Куртуа, который в прошлую субботу был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который закончился победой «королевского клуба» 1:0.