Маскерано признался, что в тренерском деле его вдохновляет не Гвардиола, а другой специалист

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал, чьим примером вдохновляется на старте тренерской карьеры.

Маскерано выступал за «сине-гранатовых» с 2010 по 2018 год, успев поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы и Луиса Энрике.

«Как тренер, я стремлюсь больше походить на Луиса Энрике, чем на Гвардиолу. Я знаю, что никогда не смогу стать таким, как Пеп. Гвардиола – несравненный гений, которому невозможно подражать, но я думаю, что идеи Энрике более доступны, их проще освоить», – отметил аргентинец в интервью Movistar.

В настоящий момент Хавьер Маскерано занимает должность наставника молодёжной сборной Аргентины.