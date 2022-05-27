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Маскерано признался, что в тренерском деле его вдохновляет не Гвардиола, а другой специалист

27 Мая 2022 • 01:41 Комментировать

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал, чьим примером вдохновляется на старте тренерской карьеры.

Маскерано выступал за «сине-гранатовых» с 2010 по 2018 год, успев поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы и Луиса Энрике.

«Как тренер, я стремлюсь больше походить на Луиса Энрике, чем на Гвардиолу. Я знаю, что никогда не смогу стать таким, как Пеп. Гвардиола – несравненный гений, которому невозможно подражать, но я думаю, что идеи Энрике более доступны, их проще освоить», – отметил аргентинец в интервью Movistar.

В настоящий момент Хавьер Маскерано занимает должность наставника молодёжной сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Аргентины Хавьер Маскерано Хосеп Гвардиола Луис Энрике
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