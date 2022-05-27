Глава Лиги 1 припомнил грехи «Барселоны» и «Реала» в ответ на критику президента Ла Лиги в адрес «ПСЖ»

Глава французской Лиги 1 Венсан Лабрюн в жёсткой форме ответил на жалобы со стороны президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Руководители Ла Лиги считают, что «ПСЖ» нарушил правила финансового фейр-плэй, продлив контракт с Килианом Мбаппе и не позволив тому перейти в мадридский «Реал».

«Два ваших клуба – «Реал» и «Барселона» – установили множество трансферных рекордов за последнее десятилетие, – ответил Лабрюн. – Что касается зарплат, то на скамейке «Реала» сидят два самых высокооплачиваемых футболиста мира. Кроме того, долг «Барселоны» составляет 1,5 млрд евро, и именно два ваших клуба продолжают продвигать идею Европейской Суперлиги.

Своими публичными заявлениями, которые являются ложью, вы порочите репутацию Лиги 1 и наших клубов. Это неприемлемо», – заявил Лабрюн в своём обращении.