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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» договорился о подписании Чуамени

24 Мая 2022 • 20:36 Комментировать

«Реал» согласовал переход полузащитника «Монако» Орельена Чуамени. Сумма трансфера составляет 80 миллионов евро. Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан на 5 лет, сообщает RMC Sport.

22-летний футболист перешел в «Монако» из «Бордо» летом 2020 года и с тех пор провел за клуб 95 матчей, забив восемь голов и сделав семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» перешел к активной фазе переговоров по переходу игрока, после того, как нападающий Килиан Мбаппе решил отказать испанскому клубу и остался в «ПСЖ».

В этом сезоне Чуамени провел в чемпионате Франции 35 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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