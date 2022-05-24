Марсело: «Я хочу остаться в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Марсело в очередной раз заявил о своём желании остаться в клубе на следующий сезон. Напомним, что контракт бразильца со «сливочными» истекает в июне.

«Я хочу остаться в «Реале», в этом заключается моя идея. Я хочу продолжать играть здесь, и говорил об этом уже 50 тысяч раз. Мы поговорим с руководством клуба после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», – цитирует бразильца Madrid Xtra.

Напомним, что кроме Марсело контракт этим летом истекает у полузащитника Луки Модрича, который в нынешнем сезоне был одним из ключевых игроков команды и помог ей дойти до финала Лиги чемпионов.