Луис Суарес - о «Золотом мяче» для Бензема: «Эту награду всегда должен получать Месси»

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес, который сейчас является игроком мадридского «Атлетико», рассказал, кто заслуживает получить «Золотой мяч» в этом году.

«За этот сезон должен получить награду Карим Бензема. Однако лично для меня «Золотой мяч» всегда должен выигрывать Лионель Месси. Лео – лучший в мире, но это был не его год», - передает слова уругвайца Cadena Ser.

Бензема вместе с «Реалом» стал чемпионом Ла Лиги и с большим отрывом выиграл бомбардирскую гонку в Испании. На его счету 27 голов в 32 матчах.

В ближайшие выходные Карим может помочь «сливочным» стать победителями Лиги чемпионов. 28 мая «Реал» разыграет титул с «Ливерпулем».

Гонка за «Золотым мячом»: у Бензема сменился главный конкурент