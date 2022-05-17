Гонка за «Золотым мячом»: у Бензема сменился главный конкурент

Журналисты портала Goal.com опубликовали обновленную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» в этом году. Лидером продолжает оставаться нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, который проводит один из лучших сезонов в своей карьере.

На второе место поднялся сенегальский вингер «Ливерпуля» Садио Мане, сдвинувший на третью строчку своего одноклубника Мохамеда Салаха.

Помимо этой троицы в топ-10 претендентов на награду входят следующие игроки: Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Кевин де Брёйне, Лука Модрич, Фил Фоден и Трент Александер-Арнольд.

Напомним, что в прошлом году «Золотой мяч» выиграл аргентинец Лионель Месси.